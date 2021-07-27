AK Parti'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın sözlerine tepki: Mutlaka bir bedeli...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin doğalgaza kavuşan ilk beldesi olan, Çanakkale'nin Biga ilçesinin Gümüşay beldesinde düzenlenen doğal gaz hizmete alma törenine katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"BU AHLAKA AYKIRIDIR"

Özcan'ın "yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağı" yönündeki açıklamasını, talihsizlik olarak değerlendirdiklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Bir belediye başkanı, bizim burada 10 tane açılış planlarken, bir başka ilin belediye başkanı da 'göçmenlere suyu 10 katına satacağım' diye açıklama yaptı. Değerli arkadaşlar, insanlığın temel ihtiyaçları, cezalandırma konusu olamaz. Bu ahlaka aykırıdır. Biz Çanakkale Savaşı'nda hatıralardan biliriz ki, savaşırken düşmana ara verip su ikram eden bir milletiz. Savaşa ara verip ekmeği olmayan düşmana ekmek veren, karşılığında su alan bir milletiz. Göçmene garibana 10 kat su satacağım, diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız."



"MUTLAKA BUNUN BEDELİ OLUR"

Kamu hizmetinin etnik kökene göre yapılamayacağını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetini etnik kökene göre yaparsanız, bu, insanlığa da aykırıdır, Müslümanlığa da aykırıdır, Anayasa'ya aykırıdır. Mutlaka bunun bedeli olur. Kaldı ki o açıklamayı yapan belediye başkanının, bir yıldan beri evinde kaçak bir mülteciyi çalıştırdığını öğrenmiş olduk. Bu ne samimiyetsizlik? Bu nasıl sosyal demokrasi anlayışı? Baştan aşağı yalan, yanlış, samimiyetsiz bir yaklaşım. Ama bunların hepsi milletin gözü önünde oluyor. Hepsinin de karşılığı olacak, diye düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Gümüşçay beldesinin doğal gaz hizmete alma işlemi gerçekleştirilip meşale yakıldı.

Toplam 700 hanenin faydalanacağı hizmet için 400 başvuru yapıldı.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AKSA Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli ile vatandaşlar da katıldı.