  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti

AK Partili belediye başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti

AK Partili belediye başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti
Güncelleme:

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki hafta önce kalp krizi geçirmesi sonrası kaldırıldığı Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel buradaki müdahalesi sonrası Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde kalan Açıkel'in tedavisi kardiyoloji servisinde devam etti. Ancak Açıkel'den kahreden haber geldi.

Hastanede yaşamını yitiren Açıkel için Pehlivanköy'de cenaze töreni düzenlenecek. Kırklareli Valisi Birol Ekici de sosyal medya hesabından taziye yayımladı.

Etiketler ak parti pehlivanköy belediye başkanı hüseyin açıkel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İskenderun yine sular altında
İmamoğlu ve Yavaş'ın görevleri belli oldu
Ece Seçkin konserde giydiği beline kadar yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
Erdoğan elindeki anket sonuçlarını paylaştı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Ali Babacan'dan İnce'nin iddialarına yanıt
İstanbul'da büyük miting! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Mühürlü oy pusulası skandalında yeni gelişme