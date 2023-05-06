AK Partili belediye başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki hafta önce kalp krizi geçirmesi sonrası kaldırıldığı Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel buradaki müdahalesi sonrası Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde kalan Açıkel'in tedavisi kardiyoloji servisinde devam etti. Ancak Açıkel'den kahreden haber geldi.

Hastanede yaşamını yitiren Açıkel için Pehlivanköy'de cenaze töreni düzenlenecek. Kırklareli Valisi Birol Ekici de sosyal medya hesabından taziye yayımladı.