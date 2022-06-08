AK Partili belediye İstanbul'da dev parkı yapılaşmaya açtı, ortalık karıştı

AK Partili Çekmeköy Belediyesi, ilçenin en büyük ikinci parkını yapılaşmaya açtı. Yurttaşların direnişi sonucu dün durdurulan yıkım, bu sabah saat 05.00'da tekrar başladı. Mahalle sakinleri tepkili.

İstanbul Çekmeköy’de Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan ve ilçenin en büyük ikinci parkı olduğu belirtilen park alanı için yapılaşma ısrarı devam ediyor. Mahalle sakinlerinin direnişi sonrası dün durdurulan yıkım bu sabah saatlerinde tekrar başladı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan park için dün sabah yıkıma karşı parkta toplanan yurttaşlar, harekete geçmişti.

Yurttaşların direnişi sonucu AK Partili Çekmeköy Belediyesi, parkı bariyerlerle çevirerek kapatan inşaat firmasına bariyerleri açtırmıştı.

Bu sabah 05.00 saatlerinde mahalleye tekrar giren iş makineleri ve belediye çalışanları yurttaşların tepkisiyle karşılaştı. Çok sayıda polis ve zabıta ekibinin bölgeye gelmesinin ardından mahallelerindeki yeşil alanı korumak isteyen yurttaşlar ise parka sahip çıkacaklarını belirtiyor.

Birgün