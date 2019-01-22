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  3. 22 Ocak 2019 15:10

AK Partili belediyeye icra şoku !

Bursa'da bir kişi, Orhangazi Belediyesi'nden alacaklarını tahsil edemeyince haciz işlemi başlattı.

AK Partili belediyeye icra şoku !
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Bursa'nın Orhangazi Belediyesi'nden alacağını tahsil edemeyen bir kişi, belediyenin önüne kamyonla yanaştı. İcra kanalıyla koltuk ve bilgisayarlara el koydurdu. Son anda duruma el koyan belediye avukatı, haciz işlemini durdurdu.

Bursa’nın Orhangazi Belediyesinden alacağını tahsil edemeyen bir kişi, belediyeyi icraya verdi. İcra memurları bugün belediyeye giderek, sandalye ve bilgisayara el koydu.

İsmi açıklanmayan alacaklı da el konulan malzemeleri almak için belediyenin önüne kamyon ile yanaştı.

AVUKAT DEVREYE GİRDİ HACİZ İŞLEMİ DURDURULDU

Belediyenin önüne yanaşan kamyona eşyalar yüklendiği sırada belediye avukatının duruma el koyarak haciz işlemini durdurduğu öğrenildi. El konulan malzemeler yeniden belediyeye teslim edildi.

Sözcü

bursa , icra , ak parti
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