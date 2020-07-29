SON DAKİKA
2020-DGS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Temmuz 2020 14:35

AK Partili Bostancı açıkladı: ''Sadece Twitter olumlu yanıt vermedi:''

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak kısa bir değerlendirmede bulundu. Türkiye'de temsilci bulundurma konusunda sadece Twitter'ın olumlu yanıt vermediğini belirten Bostancı, "Orada bir sıkıntı görülüyor" dedi.

AK Partili Bostancı açıkladı: ''Sadece Twitter olumlu yanıt vermedi:''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya değerlendirmelerde bulundu. Yasanın aceleye getirilmediğini belirten Bostancı, sosyal ağ sağlayıcılarıyla görüşmelerin yapıldığını söyledi.

“Ağırlıklı olarak Türkiye’de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi, orada bir sıkıntı görülüyor” diyen Bostancı, temsilci bulunması halinde bir kişinin hakkında çıkan olumsuz yayınları ortadan kaldırması için başvurabileceğini, 48 saat içinde de bunun kaldırılacağını sözlerine ekledi.

Bostancı, sağlayıcıların bazı hükümlere uymaması durumunda ne olacağı konusunda ise “Şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor” ifadesini kullandı. 

 
 
 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Türkiye , AK Parti , sorun , Facebook , Sosyal medya , Instagram , Netflix , temsilci , Düzenleme
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM