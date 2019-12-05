AK Partili danışmana FETÖ'den hapis cezası

Odatv'den Murat Sökdü'nün haberine göre Hamza T., Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.

AK Parti Muğla İl Başkanı danışmanının daha önce özel bir firmada çalıştığını söylemiş, o firmanın da FETÖ’den kapanan bir kolej olduğu ortaya çıkmıştı.

AK Parti İl Başkanı'nın bir süre danışmanlığını yapan Hamza T.'nin FETÖ kurumu olan ve KHK ile kapatılan Özel Ufuk Kolejinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Hamza Türkoğlu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bylock kullandığı tespit edilen eski danışmanın twitter paylaşımlarını kısa süre önce silmesi de dikkat çekmişti. Danışman Hamza T. hakkında AK Partili başkan, “Sıkıntılı durumunu öğrendiğimizde işine son vermiştik” demişti.