AK Partili isimden tepki çeken Atatürk paylaşımı! Görevden alındı

AK Parti İzmir Urla Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Serap Ergani'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan paylaşımı tepki çekti. AK Parti, söz konusu paylaşımın ardından Ergani'nin görevine son verildiğini duyurdu.

AK Parti İzmir Urla Yönetim Kurulu Üyesi Serap Ergani, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bir paylaşıma imza attı.

Ergani, Facebook'ta yaptığı paylaşım ile kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Söz konusu paylaşımda, "Yunan lider Venizelos, 1934 yılında Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Hani Yunan'ı denize dökmüştü?" ifadeleri yer aldı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, söz konusu paylaşımın ardından harekete geçti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Dalkıran, Ergani'nin görevden alınarak teşkilat ile bağının kesildiğini duyurdu.

Dalkıran, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik asla kabul edilemez, partimizin temel ilke ve değerleriyle tamamen bağdaşmayan ifadelerde bulunan Urla Kadın Kolları mensubu Serap Ergani’nin istifası ivedilikle alınmış, Kadın Kollarımız ile bağı kesilmiştir" dedi.