AK Partili Mehmet Özhaseki: ''Binlerce bariz hata var, biz öndeyiz''

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, sonuçlara yapılacak itirazlarla ilgili "İlle de sonuç değişsin diye bir gayretimiz yok. Sadece milletin iradesi sandığa nasıl gitmişse o şekilde tecelli etmesini istiyoruz" dedi.

İşte Özhaseki'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Gittiğimiz her yerde güler yüzle karşılaştık. Bizleri Ankaralı hemşerilerimizin sevdiğinin inandığının farkındayız. Önümüzdeki günlerde inşallah hayırlı sonuçlar alırız. İtirazlar yapılıyor. Bunun nedeni atılan bir oyun bile zayi edilmemesi. Çıkan sonuç ne olursa bizler tarafından kabul görecek. Biz teşkilatımıza mensuplarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.

İlle de sonuç değişsin diye bir gayretimiz yok. Sadece milletin iradesi sandığa nasıl gitmişse o şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Bunun peşindeyiz. Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti. Bugün de aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız. Bir yerde 201 oy Binali Bey almış. 201 oy İşçi Partisi'ne yazılmış. Hata da olabilir kasıt da olabilir. Binlerce bariz hatalar var. Aynı şekilde Ankara'da da hatalar var."