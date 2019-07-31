AK Partili Savcı Sayan yeğenini özel kalemi mi yaptı ?

31 Mart 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından birçok belediye başkanının yakın akrabalarını belediyede görevlendirdiği ortaya çıkıyor. Söz konusu durum kamuoyunda tepki çekerken son olarak AK Parti’li Savcı Sayan’a ilişkin bir iddiada bulunuldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğenini belediyede özel kalem olarak görevlendirdiğini iddia etti. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Saymaz, “AK Parti’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeğeni İbrahim Sayan’ı belediyede işe sokarak, özel kalem görevine getirdi.” ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın iddiasına Savcı Sayan Twitter'dan yanıt verdi. Sayan, Saymaz'ın iddiasını yalanlayarak iftira attığını savundu.

Saymaz ise Sayan'a verdiği cevapta, "İspatı çok kolay. Bir buçuk saat önce Ağrı Belediyesi’ni arayarak, çıkan görevliye özel kalemle görüşmek istediğimi belirtip adını sordum. Sağ olsun, “İbrahim Sayan” dedi. Sen de arayabilirsin" dedi.