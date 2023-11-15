Akaryakıtta dünkü indirimi silip atacak zam geliyor

Zam üstüne zam gelerek Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşan akaryakıt fiyatları yeni haftaya indirimle başlamıştı. Ancak indirimin sevinci 24 saat sürdü. Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden zam geliyor... İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

HABER3.COM

Son 1 yıldır zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından akıl almaz rakamlara ulaşmıştı. Hatırlanacağı gibi seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.

Brent Petrol fiyatlarının son 3 ayın en düşük seviyeye inmesiyle araç sahipleri "o zaman akaryakıt da ucuzlar" derken beklenen indirim motorinle sınırlı kaldı ve dün itibariyle ( 14 Kasım Salı günü itibariyle ) motorinin litre fiyatına 1,69 TL indirim yapıldı.

Araç sahipleri "motorine gelen indirim benzine ve LPG'ye de gelir" diye düşünürken yeni gün indirim değil zam haberiyle başladı.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre dün itibariyle 1,69 TL indirim yapılan motorine bugün gece yarısından sonra ( 16 Kasım Perşembe itibariyle ) 1,14 TL'lik bir zam gelecek...

Öte yandan güne 82,65 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,78 Dolar'dan işlem görüyor.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

15 Kasım Çarşamba itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 35,20 TL

Motorin fiyatı: 36,99 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 34,54 TL

Motorin fiyatı: 36,39 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,35 TL

Motorin fiyatı: 37,20 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Adana

Benzin fiyatı: 35,63 TL

Motorin fiyatı: 37,45 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 35,64 TL

Motorin fiyatı: 37,52 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 35,84 TL

Motorin fiyatı: 37,74 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 35,40 TL

Motorin fiyatı: 37,24 TL

LPG fiyatı: 18,68 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 35,40 TL

Motorin fiyatı: 37,30 TL

LPG fiyatı: 18,66 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 35,86 TL

Motorin fiyatı: 37,69 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 35,30 TL

Motorin fiyatı: 37,26 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 35,50 TL

Motorin fiyatı: 37,37 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 35,63 TL

Motorin fiyatı: 37,51 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 35,76 TL

Motorin fiyatı: 37,63 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 35,46 TL

Motorin fiyatı: 37,32 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 35,55 TL

Motorin fiyatı: 37,41 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 35,61 TL

Motorin fiyatı: 37,54 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 35,50 TL

Motorin fiyatı: 37,42 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor