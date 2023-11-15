Akaryakıtta dünkü indirimi silip atacak zam geliyor
Zam üstüne zam gelerek Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşan akaryakıt fiyatları yeni haftaya indirimle başlamıştı. Ancak indirimin sevinci 24 saat sürdü. Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden zam geliyor... İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....
HABER3.COM
Son 1 yıldır zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından akıl almaz rakamlara ulaşmıştı. Hatırlanacağı gibi seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.
Brent Petrol fiyatlarının son 3 ayın en düşük seviyeye inmesiyle araç sahipleri "o zaman akaryakıt da ucuzlar" derken beklenen indirim motorinle sınırlı kaldı ve dün itibariyle ( 14 Kasım Salı günü itibariyle ) motorinin litre fiyatına 1,69 TL indirim yapıldı.
Araç sahipleri "motorine gelen indirim benzine ve LPG'ye de gelir" diye düşünürken yeni gün indirim değil zam haberiyle başladı.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre dün itibariyle 1,69 TL indirim yapılan motorine bugün gece yarısından sonra ( 16 Kasım Perşembe itibariyle ) 1,14 TL'lik bir zam gelecek...
Öte yandan güne 82,65 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,78 Dolar'dan işlem görüyor.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
15 Kasım Çarşamba itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara
Benzin fiyatı: 35,20 TL
Motorin fiyatı: 36,99 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 34,54 TL
Motorin fiyatı: 36,39 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,35 TL
Motorin fiyatı: 37,20 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL
Adana
Benzin fiyatı: 35,63 TL
Motorin fiyatı: 37,45 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 35,64 TL
Motorin fiyatı: 37,52 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 35,84 TL
Motorin fiyatı: 37,74 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 35,40 TL
Motorin fiyatı: 37,24 TL
LPG fiyatı: 18,68 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 35,40 TL
Motorin fiyatı: 37,30 TL
LPG fiyatı: 18,66 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 35,86 TL
Motorin fiyatı: 37,69 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 35,30 TL
Motorin fiyatı: 37,26 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 35,50 TL
Motorin fiyatı: 37,37 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 35,63 TL
Motorin fiyatı: 37,51 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL
Kars
Benzin fiyatı: 35,76 TL
Motorin fiyatı: 37,63 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 35,46 TL
Motorin fiyatı: 37,32 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL
Rize
Benzin fiyatı: 35,55 TL
Motorin fiyatı: 37,41 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 35,61 TL
Motorin fiyatı: 37,54 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 35,50 TL
Motorin fiyatı: 37,42 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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