AFAD, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 01.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 5,28 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...