  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

AFAD, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 01.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 5,28 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler afad akdeniz deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç muayenelerinde yeni dönem başladı
Fatih Portakal'dan 6 siyasi parti liderine açık çağrı
Arkeologlar 3 bin yıllık mumya buldu
Hadise plaja indi, paylaşımlarıyla sosyal medya sallandı
Telefonun ısınmaması için neler yapılabilir?
Tanju Özcan, canlı yayına bağlanıp demediğini bırakmadı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 6,5 - 7,1 büyüklüğünde deprem uyarısı
''Kılıçdaroğlu'na oy vermedim'' deyip, CHP'den istifa etti
Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Bayramdan sonra geliyorum
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planlarınızı erteleyin!