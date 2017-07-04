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  3. 04 Temmuz 2017 12:24

Akın Öztürk'ten Org. Hulusi Akar'a mektup

Darbe girişiminin başındaki isimler arasında yer almakla suçlanan eski YAŞ Üyesi Akın Öztürk'ün tutuklandıktan sonra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a mektup yazarak "şahitlik" yapmasını istediği ortaya çıktı.

Akın Öztürk'ten Org. Hulusi Akar'a mektup
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Eski YAŞ Üyesi Akın Öztürk'ün 25 Temmuz 2016'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e birer mektup gönderdiği öğrenildi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Öztürk'ün mektupları Güler imzasıyla, suç delili olduğu gerekçesiyle savcılığa teslim edildi.

Öztürk, Akar'a hitaben yazdığı mektubuna “Sayın Komutanım” diye başladı.

Akın Öztürk, ''Sayın savcının iddianamesini hazırlarken sizlerin ifadelerinin içinde bulunması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda gereğini yapacağınıza gönülden inanıyorum" ifadesini kullandı.

 

 

Hürriyet

akın öztürk , hulusi akar