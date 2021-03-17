AKM'de asma tavan düştü: 4 yaralı
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavanın düşmesi sonucunda 4 işçi yaralandı.
Taksim'de inşası süren AKM'de 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu.
Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.
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