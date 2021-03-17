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AKM'de asma tavan düştü: 4 yaralı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavanın düşmesi sonucunda 4 işçi yaralandı.

Taksim'de inşası süren AKM'de 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu.

Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.

Etiketler akm asma tavan işçi
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