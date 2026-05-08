AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı: Saat verildi!

AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da gündüz hava sıcaklığı 25 derecelere kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Megakentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde, 23-25°C civarında seyredecek. Yaz değerlerine yakın olan bu sıcaklıklara rağmen AKOM, İstanbulluları akşam saatlerinde beklenen bölgesel sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sıcaklıklar aniden düşecek

Gündüz saatlerinde 25°C’yi bulan sıcaklıkların akşam 16°C’ye kadar gerilemesi bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren kente metrekareye 2-5 kg arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın özellikle mesai bitimi ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğuyla birleşebileceği öngörülüyor.

Tahminlere göre Cumartesi ve Pazartesi günleri metrekareye 1-5 kg, Salı günü ise 3-7 kg arasında yağış düşecek.

