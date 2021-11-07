Akşener ve Kılıçdaroğlu, İstanbul Maratonu'nda kaç adım attı?

43. İstanbul Maratonu'na birlikte katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, yaklaşık 7 bin adım attığı bildirildi.

Dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş. organizasyonuyla koşuldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü‘nün Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine koşulan, yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı maratonun başlangıç kornasını; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte çaldı.

Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, farklı kategorilerde koşulan maratonun ardından Altunizade’ye geçti.

Burada 8 kilometrelik halk koşunu başlatan heyet, vatandaşlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına kadar yürüdü. Heyete yoğun ilgi gösteren yarışçılar, kendileriyle birlikte yürüyen Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu ile anı fotoğrafları çektirdi.

Kılıçdaroğlu, duygularını soran gazetecilere “Bugün çok mutluyum. Çok da güzel” yanıtını verdi.

Akşener de “Neler ifade ediyor size bugün?” sorusunu, “Bugün; birliği, beraberliği, dostluğu, arkadaşlığı, Türkiye'nin geleceğine yönelik inancı ve özgürlüğü ifade ediyor” şeklinde yanıtladı. Yaklaşık 7000 adım atan heyet, yürüyüşünü köprü çıkışında noktaladı.

DİLEK İMAMOĞLU’NDAN EĞİTİM İÇİN ‘EŞİTLİK’ PANKARTI

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu, İBB’nin kadın yöneticileriyle birlikte kız çocuklarının eğitimine dikkat çekmek amacıyla yürüyen Dilek İmamoğlu’nun açtığı, üzerinde 'Eşit Eğitim Her Çocuğun Hakkı' yazısı bulunan pankartın arkasında poz verdi.

Pankartı, “Büyüt Hayallerini” projesi kapsamında açtıklarını belirten Dilek İmamoğlu, duygularını, “Her çocuk, eşit eğitim hakkına sahip olmalıdır. Güzel bir maraton oldu bizim için. Güzel bir birlik mesajı verdiğimizi söylemek istiyorum. Hepimiz birlik olmalıyız aslında. Sonuçta Türkiye hepimizin. Hepimiz, sevgi ve barış içinde yaşamımızı, hayatımızı sürdürmeliyiz” sözleriyle dile getirdi.