ALES başvuruları başladı
ÖSYM Başkanlığı tarafından 16 Nisan tarihinde uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart tarihine kadar alınacak.
Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2023-ALES/1 kılavuzundan ulaşılabilecek.
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