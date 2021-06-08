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Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Uzmanlardan çarpıcı açıklama

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Uzmanlardan çarpıcı açıklama

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle güçlenen dolar endeksinin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 525,9 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 526,0 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 863 lira, Cumhuriyet altını da 3.525 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, şönceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.896 dolardan alıcı buldu.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle güçlenen dolar endeksinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

(Yeniçağ)

Etiketler altın altın fiyatları altın fiyatlarında son durum
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