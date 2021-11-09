Altın rekora doymadı! Dolar ve Euro da zirvede!

Perşembe günü açıklanacak cari açık verisi öncesinde piyasalardaki yükseliş devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni haftaya da zirvede başlayan piyasalarda yükseliş sürüyor.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu. E kim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım asyı toplantısından da ekim ayında olduğu gibi bir faiz indirimi beklentisinin oluşması dolardaki hareketin ana nedeni olmaya devam ediyor.

Bunun yanında bu hafta perşembe günü açıklanacak cari açık verisi takip edilecek.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 9,71 TL'den, Euro 11,27 TL'den Sterlin ise 13,18 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Altının gram fiyatı 572 liraya yükselerek rekor tazeledi. Onsu 1.827 dolar olan altında, gram altın 566/571, çeyrek altın 917/937, Cumhuriyet altını ise 3.776/3.817 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş ise 7.62 TL civarında hareket ediyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 67 bin 992 dolardan, Ethereum ise 4 bin 808 dolardan işlem görüyor.

Merkez Bankası (TCMB) bugün yabancı para (YP) zorunlu karşılık (ZK) oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırırken, TL zorunlu karşılıkların altın olarak tutulma imkanı üst limitini yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürdü.

GÖZLER ABD'DE

ABD'de uzun süredir görüşülen 1 trilyon dolarlık altyapı yasasının Kongre'den geçmesi ile rahatlamış olsalar da yatırımcılar, para politikasının sıkılaştırılmasında etkili olabileceği düşünülen ve bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verileri nedeniyle bir başka sınavla karşı karşıya kalacak.

ABD istihdam piyasasında sıkışıklık ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle yarın yayımlanacak olan tüketici fiyatları yüksek düzeyde artışa işaret edebilir. Yüksek enflasyon da Fed'in faiz oranlarını öngörülenden daha erken artıracağı endişelerini tekrar gündeme getirebilir.

TCMB GEVŞEME EĞİLİMİNDE

Küresel piyasalarda dolar bir yılın zirvesinin biraz altında seyrediyor.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise ekimde yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

ANİ FAİZ ARTIŞINA İHTİYAÇ DUYULABİLİR

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

TCMB'nin bu politikasının kısa vadede enflasyonu daha da yükseltmesi beklenirken hükümet ise enflasyonun vatandaş üzerindeki negatif etkisini sınırlamak için bütçeyi daha çok kullanmaya asgari ücret artışları vergi teşvikleri, doğalgaz elektrik fatura destekleri ve sübvansiyonlarla etkiyi sınırlama yoluna gidiyor.

Hükümet bunun önümüzdeki dönemde, asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere devam edeceğini belirtiyor. Nitekim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciler üzerindeki mali yükünü hafifletmeki için elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldıracaklarını açıkladı. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu kararla elektirik faturaları yaklaşık yüzde 3 düşecek.