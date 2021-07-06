Altın yeniden yükselişte... Dolar ve Euro zirvede!

Dün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yükselişini sürdüren piyasalarda ibre hala yukarı yönlü. Dolar, Euro, Sterlin yükselişte. Altın ve gümüş de yükseliyor... İşte para piyasalarında son durum....

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 artış olarak açıkladı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyordu.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,66 TL'den, Euro 10,31 TL'den, Sterlin ise 12,04 TL'den işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,41 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.801 dolar olan altında, gram altın 497/501, çeyrek altın 806/822, Cumhuriyet altını ise 3.316/3.351 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Kripto para piyasalarının iki amiral gemisinde de bir ileri bir geri süreç devam ediyor. Bitcoin 34 bin 691 dolardan, Ethereum ise 2 bin 312 dolardan işlem görüyor.