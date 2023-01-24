Altından bir rekor daha! Dolar da, Euro da zirvede

Piyasalar Ocak ayının son haftasında zirvedeki seyrini sürdürüyor. Euro'nun ardından altından da yeni bir rekor gelirken, dolar kuru da zirvedeki seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Bu hafta ABD Merkez Bankası FED'in geçtiğimiz senenin dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini işaret edecek olan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerine dair ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek olan Euro Bölgesi'ndeki satın alma verileri beklenirken piyasaların zirvedeki seyri sürüyor.

ABD’de geçen hafta çarşamba günü yayınlanan veriler perakende satışlarda bir yılın en büyük düşüşünü yaşadığını ve üretici fiyatlarının yavaşladığını gösterirken olası bir resesyona işaret etti ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az şahin davranabileceği görüşünü destekledi.

2023 yılına yükselişle başlayan Euro/TL, dün 20,5185 seviyesini test ederek yeni haftaya rekorla başlamıştı. Ons altın dolar endeksinin zayıflamasının etkisiyle salı günü yükselişini hızlandırırken, yükselen ons altının desteğiyle gram altın sabah saatlerinde 1.172 TL'yi görerek yeni bir rekora imzasını attı.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Geçtiğimiz haftadan bu yana dolar endeksindeki aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 101.764’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.468 ile geriliyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,77 TL'den başlayan Dolar 18,80 TL'den, 20,42 TL'den başlayan Euro 20,41 TL'den, 23,26 TL'den başlayan Sterlin 23,09 TL'den, 14,41 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,36 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,80 TL, Euro 20,43 TL, Sterlin 23,22 TL, Japon Yeni ise 14,39 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.934 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.926 Dolar'dan, 1.167 TL'den başlayan Gram altın 1.164 TL'den, 1.876 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.872 TL'den, 7.719 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.703 TL'den, 14,27 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,13 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.918 Dolar'dan, Gram altın 1.161 TL'den, çeyrek altın 1.865 TL'den, Cumhuriyet altını 7.676 TL'den, gram gümüş ise 13,96 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 23 bin 74 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 946 Dolar'dan,

1.637 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.620 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 88,03 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 88,11 Dolar'dan işlem görüyor.