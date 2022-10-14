Alüminyumun İnşaat Sektöründe Kullanımı

Alüminyum ve inşaat sektörü birbirini tamamlayan iki farklı sektör diyebiliriz. Bu şekilde bir tanımlama yapmamızın nedeni ise alüminyumun inşaat sektörünün her aşamasında kullanılıyor olmasıdır.

Alüminyum, korozyona karşı dayanıklı ve hafif bir malzemedir. Estetik olmasından dolayı otomobil ve dekorasyon gibi alanlarda kullanılan alüminyumun inşaatta kullanılması temelden başlayabilir. Nedeni ise bina ve temeli üstündeki statik yükün azaltılmasını ve bu sayede yapının daha dayanıklı hale gelmesidir.

İnşaat sektöründe alüminyum kullanımı ile birlikte mimaride de alüminyum kullanılmaktadır. Alüminyum mimari sistemler, yapının birçok alanında yer bulmaktadır.

Alüminyumdan yapılmış bir yapının minimum tasarım ömrü 80 yıldır. Her türlü iklim şartlarına karşı dayanıklı olan alüminyum soğukta -80 dereceye sıcakta ise +300 dereceye kadar özelliğinden hiçbir şey kaybetmez. Alüminyum, hafif bir malzeme olmasına karşın çelik kadar dayanıklıdır.

Alüminyum Kullanım Alanları

Alüminyum kullanım alanları çok geniştir. Yüksek binalar, gökdelenler ve asma köprüler dahil olmakla birlikte cephe kaplamaların da kullanılmaktadır.

Yapılarda alüminyum dış cephe aracı olarak da kullanılır. Nedeni ise hafif olması ve parlak olmasıdır. Binaların görünümünü değiştirdiği gibi aynı zamanda fiyatlarına da etki eder. Değerli bir yalıtım malzemesi olarak da kullanılan alüminyum yapıların enerji verimliliğine katkı sağlar.

Modern mimaride kullanılan malzemelerin hepsi kaliteye ve dayanıklılığa esas olmak zorundadır. Gökdelenler çok katlı yapılar olmasından dolayı hafif malzemelerin kullanılması gerekir. Alüminyumun hafif olması ise onu gökdelenlerde kullanılabilecek yapı elemanı haline getirmiştir. Gökdelenler zeminden zemine ve camdan duvara yarı saydam paneller kullanılarak inşa ediliyor olduğundan alüminyum bu tür yapılarda kullanılan önemli bir malzeme olarak örneklenebilir.

Alüminyumun binalarda sunmuş olduğu avantaj yalnızca sağlamlık ve denge konusunda değildir. Yapının iç mekanı da göz önünde bulundurarak güneş ışığını içeri girmesi alüminyum sayesinde mümkün olabilir. Tamamen camdan yapılan duvarlar alüminyum ile birleştirilerek yapay bir aydınlatma sağlanmış olacaktır.

Alüminyum binaların dışında daha büyük projelerde de kullanılmaktadır. Örneğin; stadyumlar, kapalı havuzlar gibi spor ağırlıklı tesislerin standart olmayan yerleri alüminyum kullanılarak daha kolay bir şekilde tasarlanabilir.

Son olarak alüminyumu kapı ve pencerelerde görebiliyoruz. Kapı ve pencerelerin çerçeve profilleri alüminyumun hafif olmasından dolayı hem sızdırmaz hem de daha güzel bir görünüşe sahip olur.

Sistem Alüminyum ürün çeşitlerini https://www.sistemal.com/ adresinden inceleyebilirsiniz.