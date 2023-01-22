Amasra'daki maden faciasıyla ilgili yeni gelişme

Amasra'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin iddianame hazırlandı

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında 42 kişinin öldüğü patlamayla ilgili iddianame hazırlandı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen fezleke, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 195 sayfalık iddianamede, patlamada 41 işçinin vefat ettiği, 1 işçinin de sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede tutuklu 4 müessese yöneticisi hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından 1062'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. 4'ü tutuklu 19 şüpheli içinse 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

İHMALLER İDDİANAMEDE

İddianame, ihmallerin de altı çizildi. Maden ocağında, patlama anına kadar defalarca alarm verilmesine rağmen herhangi bir tedbir alınmadığı belirtildi. Metan gazı değerlerinin patlama anına kadar yüzde 1 ikaz seviyesini 85, yüzde 1,5 alarm seviyesini ise 5 kez, karbonmonoksit değerlerinin 25 ppm ikaz seviyesini 47 kez, 50 ppm alarm seviyesini 13 kez geçtiği, havalandırma vantilatörü değerlerinin 13 Ekim 2022 saat 23.43 ile 14 Ekim 2022 saat 18.49 zaman aralığının tamamında 53 kez ikaz, 355 kez alarm seviyesinde değerleri gösterdiğinin göz önünde bulundurulduğunda gerekli tedbirlerin alınmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Patlamanın nedenine ilişkin ise şu ifadeler kullanıldı:

"Patlama bölgesinde, lağım çalışması yapıldığında metanın ikaz/alarm seviyesine çıktığı, baca içerisinde istenmeyen metan birikimi olduğu, bacayı temizleyecek vantilatörün yetersizliğinin yöneticiler ve teknik adamlarca bilindiği, bölgenin metan birikimi açısından sorunlu olduğunun bilinmesine rağmen gerekli havalandırma tertibatının alınmadığı ve metan patlamasına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır."

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ İLE YÖNETİLDİ

İşçilerin kıyafetlerinin ısı ve aleve karşı korunaklı olmadığına dikkat çekilen iddianamede maden ocağının, bilimsel odaklı anlayış yerine usta-çırak tecrübesi ile yönetildiği ifadesi de yer aldı.