Anaokulunda da imamlı etkinlik

Kocaeli’de bir imamın ÇEDES protokolü kapsamında, bir anaokulunda ‘Yardımseverlik ve Merhamet’ isimli etkinliğe katıldığı ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuya ilişkin sorulara yanıt alınamazken, okul “Sadece 10 dakika” savunması yaptı.

ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) projesi yani MEB ile Diyanet arasında imzalandıktan sonra yargıya taşınan ‘manevi danışman’ adı altında okullara imam ve vaiz görevlendirilmesi projesi anaokullarına indi.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Kocaeli’de bir cami imamının, ÇEDES protokolü kapsamında anaokulunda çocukların derslerine girdiği iddia edilerek change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı.

Söz konusu protokolün iptal edilmesi gerektiğine vurgu yapılan kampanyaya ilişkin, “Hükümetin son zamanlarda okullara zorunlu seçmeli din dersi getirerek din dersi saatlerini artırması, anaokullarına mescit açılma zorunluluğu gibi kararları da düşünüldüğünde, ‘Değerler eğitimi’ adı altında laik eğitimin hedef alındığı anlaşılıyor. ÇEDES projesi, anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası’na açıkça aykırılık teşkil etmektedir” dendi.

Konuyla ilgili okul yetkilileri, “Bu uygulama ÇEDES protokolü kapsamında gerçekleşti. İmamın ders verdiğine yönelik iddialar gerçekliği yansıtmıyor. Bu proje kapsamında veterinerler de mesleklerini anlatabiliyor. Konuyla ilgili bize yakın bir camiden bir hoca geldi ve yalnızca 10 dakikalık bir ‘Yardımseverlik ve merhamet’ konulu bir etkinlik yapıldı” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet