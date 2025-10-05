  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son erken seçim anketinin sonuçları açıklandı

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son erken seçim anketinin sonuçları açıklandı

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son erken seçim anketinin sonuçları açıklandı
Güncelleme:

ORC Araştırma, 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği erken genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte partilerin son oy oranları...

ORC Araştırma Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sonrası ilk seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

ORC'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği seçim anketinde her 3 ilde de CHP'nin AK Parti'nin önünde birinci sırada yer aldığı görüldü.

Üçüncü sırada ise her ilde farklı bir siyasi parti yeraldı.

İşte ORC'nin 3 büyükşehirdeki seçim anketinin sonuçları:

ORC Araştırma, 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği erken genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte partilerin son oy oranları...

 

 

text-ad
Etiketler ORC orc araştırma partilerin oy oranları son seçim anketi seçim anketi anket sonuçları seçim anketi sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir'' Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir'' Soğuklar, fırtına ve yağışlar birarada geliyor: Çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Soğuklar, fırtına ve yağışlar birarada geliyor: Çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya! Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya!
Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama İstanbul'un ''bastonlu dede''siydi... Suçüstü yakalandı! İstanbul'un ''bastonlu dede''siydi... Suçüstü yakalandı! Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat adliye kombinine yönelik eleştirler karşısında ağzını bozdu Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat adliye kombinine yönelik eleştirler karşısında ağzını bozdu 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi DEM'li vekilden eli kanlı bölücü bebek katili Öcalan için canlı yayında skandal çağrı! DEM'li vekilden eli kanlı bölücü bebek katili Öcalan için canlı yayında skandal çağrı! Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu