Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son erken seçim anketinin sonuçları açıklandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ORC Araştırma, 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği erken genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte partilerin son oy oranları...
ORC Araştırma Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sonrası ilk seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
ORC'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği seçim anketinde her 3 ilde de CHP'nin AK Parti'nin önünde birinci sırada yer aldığı görüldü.
Üçüncü sırada ise her ilde farklı bir siyasi parti yeraldı.
İşte ORC'nin 3 büyükşehirdeki seçim anketinin sonuçları:
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol