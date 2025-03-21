Ankara, İzmir ve Manisa'da 5 gün boyunca her türlü eylem, yürüyüş yasaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İBB Başkanı İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturma Türkiye'nin dört bir yanında protesto edilirken Ankara, İzmir ve Manisa Valiliği, beş günlük eylem yasağı getirildiğini açıkladı.

Ankara, İzmir ve Manisa Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.

Valiliklerden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10:00'dan - 25.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

DHA