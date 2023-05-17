Ankara Kuşu adlı hesabın sahibine gözaltı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturmada Twitter'da ''Ankara Kuşu'' adlı hesabın sahibi gözaltına alındı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Twitter’da “Ankara Kuşu” adıyla paylaşımlar yapan O.Y.'nin de bulunduğu öğrenildi.
O.Y., Ankara’da Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İHA
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