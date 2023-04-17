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Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı
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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoları inceleyerek 11 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri, şeri ve askeri eğitim aldıkları, örgüt adına propaganda yaptıkları ve örgüt içinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri belirlendi. Sabah erken saatlerde, eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait evlerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

DHA

Etiketler ankara emniyet müdürlüğü deaş gözaltı
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