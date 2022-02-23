Ankara'dan flaş Sedat Peker hamlesi

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

Uzun süredir BAE'de bulunan ve buradan yaptığı yayınlarla gündeme gelen Sedat Peker hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

Sedat Peker, suç örgütü yönettiği gerekçesiyle İstanbul ve Bursa'da 5 farklı dosyadan yargılanıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Talebe yanıt veren Interpol, 1 Şubat itibarıyla Peker için 194 üye ülkede arama kararı çıkardı.

Karar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na da iletildi.