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Antalya depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

Antalya depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama
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Antalya açıklarında meydana gelen depremin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, ''Bu zon boyunca Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor.'' dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz'de saat 12.05 sıralarında 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HELEN-KIBRIS DALMA-BATMA ZONU..."

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Arkadaşlar Oniki Adalar’da (Kalimnos) ve Antalya Körfezi’nde (Alanya açıkları) 4,3 ve 4,1 depremler oldu. Her iki depremin nedeni de Helen-Kıbrıs Dalma-batma zonu. Bu zon boyunca Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor, sevgiyle.

Etiketler Prof. Dr. Naci Görür akdeniz deprem antalya
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