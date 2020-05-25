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  3. 25 Mayıs 2020 16:05

Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını!

ntalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını!
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Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi ile Finike'ye bağlı Dağbağ Mahallesi arasında kalan kızılçam ormanında öğle saatlerinde yangın çıktı. 3 arazözle müdahale edilerek söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Bu sırada Demre'ye bağlı Çağman ve Belören mahalleleriyle Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi arasında kalan dağlık bölgedeki kızılçam ve makilik alanda yeni yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ile Kaş ve çevre orman işletme müdürlükleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 arazözle müdahaleye başlandı. Yangın bölgesinin dağlık ve ulaşımın olmaması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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