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Antalya- Konya yolunda kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Antalya- Konya yolunda kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir yolunda dün akşam başlayan kar yağışı sürerken, bölgede kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren dün saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağışı sonrası 1825 metre rakımlı Alacabel'de, gece tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi. Karayolları ekipleri, Alacabel yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu bölgede yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların şoförlerini dinlenme tesislerine yönlendirdi. Ekipler, zincirsiz araçlarla yola çıkılmaması uyarısında bulundu. 

Etiketler antalya kar kara yolu
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