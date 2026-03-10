Antalya Körfezi'nde korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14.20 sularında Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Manavgat ilçesinin 18,77 kilometre açığı olarak belirlendi. Sarsıntının yerin 40,87 kilometre derinliğinde meydana gelmesi, yüzeydeki şiddetin daha hafif hissedilmesini sağlasa da geniş bir alanda etkili oldu.
