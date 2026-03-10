Celal Karatüre sessizliğini bozdu: ''Hepsi iftira, dava açacağım''

Sosyal medyada paylaştığı ilahi videolarıyla fenomen haline gelen Celal Karatüre’nin katıldığı etkinliklerden yüksek ücretler talep ettiği yönündeki iddialar, sanatçının yaptığı açıklamayla yeni bir boyut kazandı.

Sosyal medya platformlarında "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisiyle geniş bir kitleye ulaşan Celal Karatüre hakkında ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Sanatçının yardım amaçlı düzenlenen iftar yemekleri ve tanıtım programları için piyasa değerinin üzerinde ücretler talep ettiği yönündeki söylemler, Karatüre tarafından kesin bir dille reddedildi.

"İftira ve Yalan İçerikli Haberler"

Hakkındaki "iftar yemeği davetlerinden 300 bin TL, tanıtım programlarından ise 500 bin TL ücret istediğine dair" iddialara ilişkin Karatüre cephesinden açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Karatüre, bu iddiaları "tamamen asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibaret" olarak nitelendirdi.

Karatüre açıklamasında, "Hiçbir kurum veya organizasyondan bu şekilde fahiş bir ücret talep etmedik. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür mesnetsiz haberleri reddediyor, konuyu yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz," ifadelerine yer verdi.