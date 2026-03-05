Bu da ''Kabe'de hacıları hu der Allah'' izdihamı

Sosyal medyada paylaştığı ilahi videolarıyla fenomen haline gelen Celal Karatüre, son dönemde sadece dijital dünyada değil, sokakta da izdiham yaratmaya başladı. Karatüre’nin katıldığı bir etkinlikte ünlü isimle fotoğraf çektirmek isteyenlerin oluşturduğu metrelerce kuyruk ve "haremlik-selamlık" tartışmaları kameralara yansıdı.

Sosyal medya platformlarında samimi tavırları ve seslendirdiği ilahilerle milyonlarca izlenmeye ulaşan Celal Karatüre, bu kez dijital mecralardan taşan bir kalabalıkla gündemde.

Karatüre'nin bulunduğu mekana akın eden yüzlerce kişi, hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

"Bayanlar Bir Tarafa, Erkekler Bir Tarafa!"

Ortaya çıkan videolarda, Karatüre’nin etrafındaki kalabalığı yönetmeye çalışan sarıklı ve cübbeli bir kişinin müdahalesi dikkat çekti. Fotoğraf sırasındakilere seslenen görevli; "Dinimize göre bir haremlik selamlık yapabilir miyiz? Bayanlar bir tarafa, erkekler bir tarafa lütfen. Herkesle resim çekilecek, herkesle..." diyerek düzeni sağlamaya çalıştı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Görüntülerin hızla yayılması üzerine kullanıcılar arasında sert bir tartışma başladı. Bazı takipçileri bu ilgiyi Karatüre’nin samimiyetine ve manevi etkisine bağlayarak desteklerken, birçok kullanıcı ise ortaya çıkan tabloyu "modern zamanların tarikatleşme veya popüler kültür etkisi" olarak nitelendirip eleştiri yağmuruna tuttu. Özellikle fotoğraf sırasındaki "haremlik-selamlık" uyarısı, laiklik ve dini kuralların kamusal alandaki yeri üzerinden büyük bir polemiği tetikledi.