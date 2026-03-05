Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için enflasyon zam farklarını tek tek hesapladı
TÜİK’in Ocak ve Şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, milyonlarca emekli ve çalışanın gözü Temmuz ayındaki maaş düzenlemesine çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ilk iki aylık veriler ışığında asgari ücretteki erimeyi ve emeklilerin Temmuz ayında alabileceği "enflasyon farkı" senaryolarını tek tek hesapladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk iki ayı için enflasyonu toplam %7,94 olarak açıkladı. Bu veri, Ocak ayında yapılan zamların üzerinden henüz iki ay geçmeden alım gücünde ciddi bir düşüş yaşandığını tescilledi. Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle asgari ücretli ve emeklilerin cebindeki yangını rakamlarla ortaya koydu.
TÜİK’in iki aylık toplam %7,94’lük enflasyon verisi sonrası Özgür Erdursun’dan çarpıcı analiz geldi.
Asgari ücretin alım gücünün 25.845 TL’ye gerilediğini belirten Erdursun, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %13-15, memur emeklileri için %9-11 aralığında bir artış öngördü.
Asgari Ücrette 2.230 TL'lik Kayıp
Erdursun, Ocak ayında 28.075 TL’ye yükselen asgari ücretin, ilk iki aylık enflasyonla birlikte reel olarak 25.845 TL seviyesine gerilediğini belirtti. Erdursun, "Vatandaşın cebindeki para 2 ayda 2.230 TL eridi" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.
"Temmuz'da Alacağınız Şey Zam Değil"
Emeklilere yönelik önemli bir hatırlatmada bulunan Erdursun, 1 Temmuz’da yapılacak artışın bir "refah zammı" değil, geçmiş 6 ayın enflasyon kaybını telafi eden bir "enflasyon farkı" olacağını vurguladı. Erdursun’un tahminine göre, ilk 6 aylık enflasyon %13 ile %15 bandında gerçekleşecek.
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Tahminler
|Mevcut Maaş
|%13 Artışla
|%14 Artışla
|%15 Artışla
|20.000 TL
|22.600 TL
|22.800 TL
|23.000 TL
|25.000 TL
|28.250 TL
|28.500 TL
|28.750 TL
|30.000 TL
|33.900 TL
|34.200 TL
|34.500 TL
|40.000 TL
|45.200 TL
|45.600 TL
|46.000 TL
|50.000 TL
|56.500 TL
|57.000 TL
|57.500 TL
Memur ve Memur Emeklileri İçin Tahminler (%9 - %11)
|Mevcut Maaş
|%9 Fark + T.S.
|%10 Fark + T.S.
|%11 Fark + T.S.
|30.000 TL
|32.700 TL
|33.000 TL
|33.300 TL
|50.000 TL
|54.500 TL
|55.000 TL
|55.500 TL
|70.000 TL
|76.300 TL
|77.000 TL
|77.700 TL
