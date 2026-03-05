Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için enflasyon zam farklarını tek tek hesapladı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

TÜİK’in Ocak ve Şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, milyonlarca emekli ve çalışanın gözü Temmuz ayındaki maaş düzenlemesine çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ilk iki aylık veriler ışığında asgari ücretteki erimeyi ve emeklilerin Temmuz ayında alabileceği "enflasyon farkı" senaryolarını tek tek hesapladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk iki ayı için enflasyonu toplam %7,94 olarak açıkladı. Bu veri, Ocak ayında yapılan zamların üzerinden henüz iki ay geçmeden alım gücünde ciddi bir düşüş yaşandığını tescilledi. Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle asgari ücretli ve emeklilerin cebindeki yangını rakamlarla ortaya koydu.

TÜİK’in iki aylık toplam %7,94’lük enflasyon verisi sonrası Özgür Erdursun’dan çarpıcı analiz geldi.

Asgari ücretin alım gücünün 25.845 TL’ye gerilediğini belirten Erdursun, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %13-15, memur emeklileri için %9-11 aralığında bir artış öngördü. 

Asgari Ücrette 2.230 TL'lik Kayıp

Erdursun, Ocak ayında 28.075 TL’ye yükselen asgari ücretin, ilk iki aylık enflasyonla birlikte reel olarak 25.845 TL seviyesine gerilediğini belirtti. Erdursun, "Vatandaşın cebindeki para 2 ayda 2.230 TL eridi" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

"Temmuz'da Alacağınız Şey Zam Değil"

Emeklilere yönelik önemli bir hatırlatmada bulunan Erdursun, 1 Temmuz’da yapılacak artışın bir "refah zammı" değil, geçmiş 6 ayın enflasyon kaybını telafi eden bir "enflasyon farkı" olacağını vurguladı. Erdursun’un tahminine göre, ilk 6 aylık enflasyon %13 ile %15 bandında gerçekleşecek.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Tahminler

Mevcut Maaş %13 Artışla %14 Artışla %15 Artışla
20.000 TL 22.600 TL 22.800 TL 23.000 TL
25.000 TL 28.250 TL 28.500 TL 28.750 TL
30.000 TL 33.900 TL 34.200 TL 34.500 TL
40.000 TL 45.200 TL 45.600 TL 46.000 TL
50.000 TL 56.500 TL 57.000 TL 57.500 TL


Memur ve Memur Emeklileri İçin Tahminler (%9 - %11)

Mevcut Maaş %9 Fark + T.S. %10 Fark + T.S. %11 Fark + T.S.
30.000 TL 32.700 TL 33.000 TL 33.300 TL
50.000 TL 54.500 TL 55.000 TL 55.500 TL
70.000 TL 76.300 TL 77.000 TL 77.700 TL

 

 

