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Antalya uçağında bomba alarmı: Yolcular tahliye edildi

Antalya uçağında bomba alarmı: Yolcular tahliye edildi
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Kazan-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağında 'bomba ihbarı' yapıldı. Uçakta bulunan yolcular tahliye edildi.

Aeroflot'a ait Kazan-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

AirportHaber'in aktardığına göre; Rusya'ya bağlı ve Volga Federal Bölgesi'nin sınırları içerisinde yer alan Tataristan'ın başkenti Kazan'dan havalanan Aeroflot uçağına bomba ihaberi yapıldı. 

Antalya Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcular kontrollü bir şekilde tahliye edildi. 

Emniyet güçlerinin arama yaptığı uçakta herhangi bir şey bulunmazken, arama nedeniyle uçuş trafiğinde kısa süreli aksama yaşandığı öğrenildi.

Etiketler antalya yolcu uçağı uçak bomba bomba alarmı
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