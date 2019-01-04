Kayıp Evrim davasında flaş gelişme
Kayıp Evrim davasında flaş gelişme
Antalya'da bir AVM'nin önünde korkutan yangın
Antalya'da bir AVM'nin önünde korkutan yangın
Bitkisel hayattayken tecavüze uğradı
Bitkisel hayattayken tecavüze uğradı
Ücretli poşet uygulamasında korkutan tehlike
Ücretli poşet uygulamasında korkutan tehlike
İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Meteoroloji tarih verdi
Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı
Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 askerimiz şehit
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 askerimiz şehit
Bahçeli teşkilatı için seçim genelgesi yayınladı !
Bahçeli teşkilatı için seçim genelgesi yayınladı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Ocak 2019 23:50

Antalya'da bir AVM'nin önünde korkutan yangın

Antalya'da bir AVM'nin önündeki stantta çıkan yangına itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da bir AVM'nin önünde korkutan yangın
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, saat 20.45 sırasında Muratpaşa ilçesinde bulunan bir AVM önünde satış yapılan küçük ahşap stantlardan birinde çıktı. Ahşap dükkandan alevlerin yükseldiğini gören çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm standı sardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, alevlere AVM personeli de yangın tüpleriyle müdahale etti.

Yangında AVM'nin dış cephesindeki ışıklı reklam panosu da zarar gördü. Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

İHA

antalya , avm , stant , yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM