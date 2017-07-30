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  3. 30 Temmuz 2017 11:37

Antalya'da Festival Çarşısı'nda yangın

Antalya'da Festival Çarşısı'nda yangın çıktı.

Antalya'da Festival Çarşısı'nda yangın
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Antalya'daki Festival Çarşısı'nda yangın çıktı. Çarşı tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

Antalya'da Aspendos Bulvarı'nda bulunan Festival Çarşısı'nda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Aspendos Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs depolama alanı yanında bulunan Antalya Festival Çarşısı'nın ortasındaki bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, bir süre sonra dükkanın yanındaki iş yerlerine de sıçradı.

Henüz söndürülemeyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına çarşı esnafı da katılıyor.

AA

antalya , yangın , çarşı , festival
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