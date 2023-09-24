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Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını
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Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık arazide yangın çıktı.Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Etiketler antalya yangın orman yangını
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