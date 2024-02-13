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Antalya’nın 5 ilçesinde okullar tatil edildi

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Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede yarın okulların tatil edildiğini açıkladı.

Antalya'da dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi.

Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Etiketler antalya okullar tatil edildi sağanak yağış sel
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