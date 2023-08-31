AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sınav sonuçları ilan edildi. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmıştı. Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesaplarından sonuç duyurusunu paylaştı.
AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇ DUYURUSU
Yapılan açıklamada; "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Yaz Okulu Sınav sonuçlarınıza aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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