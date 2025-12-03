Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. LPG'ye perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve yüksek vergiler nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselişine devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, bu kez LPG'ye zam geliyor. Otogaz fiyatında 70 kuruşluk artış yapılması bekleniyor. Zamlı fiyatlar 4 Aralık Perşembe günü itibariyle geçerli olacak. Ankara'da LPG fiyatı 29 lira 98 kuruşa, İstanbul'da 29 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 29 lira 93 kuruşa yükselecek. Benzin ve motorin fiyatında ise değişiklik beklenmiyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. İşte 3 Aralık Çarşamba itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 55,23 TL

Motorin fiyatı: 56,06 TL

LPG fiyatı: 29,28 TL İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 54,37 TL

Motorin fiyatı: 55,03 TL

LPG fiyatı: 29,27 TL İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 55,58 TL

Motorin fiyatı: 56,41 TL

LPG fiyatı: 29,23 TL Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 56,52 TL

Motorin fiyatı: 57,45 TL

LPG fiyatı: 30,04 TL Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 56,55 TL

Motorin fiyatı: 57,43 TL

LPG fiyatı: 29,37 TL Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 55,40 TL

Motorin fiyatı: 56,27 TL

LPG fiyatı: 29,11 TL Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 55,99 TL

Motorin fiyatı: 56,84 TL

LPG fiyatı: 28,79 TL Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 56,25 TL

Motorin fiyatı: 57,12 TL

LPG fiyatı: 28,57 TL Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 56,36 TL

Motorin fiyatı: 57,18 TL

LPG fiyatı: 30,76 TL Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 55,66 TL

Motorin fiyatı: 56,48 TL

LPG fiyatı: 29,06 TL Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 56,04 TL

Motorin fiyatı: 56,92 TL

LPG fiyatı: 30,63 TL Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 55,97 TL

Motorin fiyatı: 56,82 TL

LPG fiyatı: 27,83 TL Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 56,04 TL

Motorin fiyatı: 56,86 TL

LPG fiyatı: 29,87 TL Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 56,03 TL

Motorin fiyatı: 56,86 TL

LPG fiyatı: 29,57 TL Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzin fiyatı: 56,67 TL

Motorin fiyatı: 57,48 TL

LPG fiyatı: 31,06 TL