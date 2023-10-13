  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Arınç'a imalı gıda kolisi bıraktılar

Arınç'a imalı gıda kolisi bıraktılar

Arınç'a imalı gıda kolisi bıraktılar
Güncelleme:

Hamas'ın İsrail'e binlerce roket fırlatmasının ardından başlayan savaşın ardından Hamas'ı, "Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" diyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın ofisine gıda kolisi bırakıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ofisinin önüne, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından kullandığı sözlere tepki olarak gıda kolisi bırakıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şubesi tarafından bırakılan kolide, "Filistin'e ve Gazze'ye ne kadar gıda ve yardım gönderdiyseniz söyleyin hepsini geri verelim" ifadeleri yer aldı.

Hamas'ın İsrail'e binlerce roket fırlatmasının ardından başlayan savaşın ardından Hamas'ı,

Arınç, Hamas'ın füze saldırısının ardından İsrail'in Gazze'ye askeri operasyon başlatması üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her defasında da onlara söylüyorum yanlışlık şurada; senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz, senin teknik aletlerini, ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Sen iki tane uydurma füze atıyorsun, İsrail'de sinek vızıltısı gibi geliyor ama onlar diyor ki 'Hamas bize hücum etti', senin başına bomba yağdırıyor. Sana olan oluyor ve onlara haklılık payı kazandırıyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Burada çıkarımız ne bizim? Dinlemiyorlar."

Etiketler hamas bülent arınç gıda kolisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi
FETÖ firarisi 1 metrekarelik yerde saklanırken yakalandı
Şu an ikinci el araç almak için doğru zaman mı ? İşin uzmanı açıkladı
Çalışmalar başladı; o ilimize 2 baraj birden geliyor
İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu
Milyonlarca memur, emekli ve çalışana kötü haber: ''Zam oranını böyle düşürecekler''
Biden'dan skandal sözler: ''Türk hükümeti sivilleri öldürüyor''
Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü
Gaziantep'te 4 katlı okul saniyeler için çöktü
Canlı yayında skandal sözler: ''Biz kesip biçmeyelim mi ?''