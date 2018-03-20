''Arnavut Met'' yakalandı !

Arnavutluk'tan Türkiye'ye uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve Arnavutluk makamları tarafından da yakın takipte tutulan "Arnavut Met" lakaplı uyuşturucu baronu Met Kanan Muğla'da İstanbul ve Muğla polisinin ortak operasyonuyla yakalandı.



Milas'ta yurda soktuğu 1 ton 100 kilo uyuşturucusunun saklandığı deposuda patlatılan Arnavut Met'in 4'ü Arnavut 6 adamı da yakalanarak gözaltına alındı.

İEM Narkotik ekipleri başını uluslararası uyuşturucu baronu "Arnavut Met" lakaplı Met Kananı'nın çektiği şebekenin Muğla Bodrum'a oradan da İstanbul'a uyuşturucu skunk maddesi getireceği bilgisi üzerine başlattığı soruşturmada, 6 aylık bir takibin ardından Arnavutluk'tan getirildiği belirlenen uyuşturucunun Muğla Milas'ta depolandığı adrese dün gece 02.30 sıralarında Muğla Narkotik polisiyle ortak gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 100 kilo uyuşturucu Skunk maddesi ele geçirdi.

Operasyonda uyuşturucuyu Baron Met ile 4 ü Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuyu karşılamak için geçtiğimiz günlerde yurda giriş yapıp Bodrum'a geçen Baron Met'in piyasa değeri 25 milyon lira tutarındaki uyuşturucuyu karşılamak için beklerken takip altındaki görüntüsü polis tarafından böyle fotoğrafa döküldü