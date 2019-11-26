Arnavutluk depreminde Türklerin kaldığı otel çöktü

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Arnavutluk Büyükelçisi Ahmet Yörük NTV’ye, “20 Türk vatandaşının kaldığı otel çöktü. Hepsi kurtarıldı” açıklamasını yaptı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısı olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. Deprem sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu ve enkaz altında kalanların olduğu bilgisi geliyor. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.

TÜRK VATANDAŞLARININ KALDIĞI OTEL ÇÖKTÜ, HEPSİ KURTARILDI

Arnavutluk Büyükelçisi Ahmet Yörük NTV’ye, “20 Türk vatandaşının kaldığı otel çöktü. Hepsi kurtarıldı” açıklamasını yaptı.

Arnavutluk'ta şiddetli deprem! Yıkılan binalar var!

İLK RESMİ AÇIKLAMA

Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem sebebiyle şu ana kadar yalnızca bir kişinin panik sebebiyle balkondan atlayarak yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Ancak daha sonra resmi makamlarca ölü sayısının üçe yükseldiği aktarıldı.

Depremin ardından Adriyatik ve Akdeniz kıyısındaki çevre ülkeler için tsunami uyarısı yapıldı.

5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.