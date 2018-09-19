Aşiret düğününde ilginç detay ! Bilgi verilmedi...

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, hendek ve barikat olaylarından sonra ilk görkemli aşiret düğünü yapıldı. Bersuva Aşireti lideri Ruşen Tellioğlu’nun üniversite öğrencisi kızı Merve (20) ile yeğeni Vural Tellioğlu (34), yapılan düğünle dünya evine girdi. Gelin ve damada takılan altın ve paralarla ilgili herhangi bilgi verilmedi.

Bersuva Aşireti lideri Ruşen Tellioğlu’nun Ankara Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde 2’nci sınıf öğrencisi olan Merve Tellioğlu ile bir fabrikada yönetici olan kuzeni Vural Tellioğlu, bir otelde yapılan düğünle, hayatlarını birleştirdi.

Düğüne Ak Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İstanbul Büyükada İlçe Emniyet Müdürü Murat Bingöl, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çevre il ve ilçe belediye başkanları ile Bersuva Aşiret üyeleri katıldı.

Merve ve Vural Tellioğlu çiftinin nikahını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş kıyarken, Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da çiftin şahitliğini yaptı. Nikahın ardından Vali Mehmet Aktaş, evlilik cüzdanını geline vererek, çifte mutluluklar diledi.

Düğün için Batman’da faaliyet gösteren bir firma özel olarak düğünü organize ederken, Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan gelen sanatçılar Kürtçe ve Türkçe şarkılar söyledi. Çiğköftelerin yoğrulduğu düğünde çocuklar için de palyaço getirildiği görüldü. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı düğün, geç saatlere kadar sürdü.

Gelin ve damada takılan altın ve paralarla ilgili herhangi bilgi verilmezken, düğüne, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile daha önce Silopi ve Şırnak’ta görev yapan vali, vali yardımcıları ile emniyet mensupları da birer çelenk gönderdiği görüldü.

Bersuva Aşireti lideri işadamı Ruşen Tellioğlu, Silopi’de sağlanan huzur ortamından dolayı yetkililere ve düğüne katılan bütün konuklara teşekkür ederek, gelin ve damada mutluluklar diledi.