''Aşırı hız yapma'' diyen başkomisere çarpıp kaçtı

Bursa'da aşırı hızlı olduğu için kendisini uyaran başkomiser Erdem S.'ye, minibüsle çarpıp kaçan şüpheli yakalandı. Yaralı başkomiser hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendisini uyaran başkomisere çarpan kişi yakalandı. Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyaret için Batman'dan gelen başkomiser Erdem S., eşi S. ile birlikte dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan S. çiftinin önünden iddiaya göre, bir minibüs hızla geçti. Erdem S. şoföre tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada şoför O.Ö., minibüsle Erdem S.'e çarpıp kaçtı. Yaralanan Erdem S., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbarla çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan O.Ö, Bursa'ya getirildi.