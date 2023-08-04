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Aşırı sıcaklar yurdu terk ediyor! Tarih verildi

Aşırı sıcaklar yurdu terk ediyor! Tarih verildi
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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının yurdu terk edeceğini belirterek, hava sıcaklığının 8-9 derece azalacağını söyledi.

Türkiye, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altında. Birçok kentte hava sıcaklığı 40 derecelere yaklaştı. Sıcak hava dalgasının 6 Ağustos Pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenirken,  CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen şu ifadeleri kullandı;

"Bugün cuma yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek. Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek.

İstanbul'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Bugün 36 C yarın 34 Pazar 34 C Salı günü 28 C. İzmir 37 Antalya 32 Ankara 35 C Nem güneyde düşük orman yangınlarına dikkat. Güneş ve ısı çarpmasına dikkat. Kendinizi koruyun."

 

 

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Etiketler meteoroloji orhan şen sıcak hava eyyamı bahur
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