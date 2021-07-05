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Askeri araca bombalı tuzak! Bölgede operasyon başlatıldı

Askeri araca bombalı tuzak! Bölgede operasyon başlatıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen patlayıcı infilak etti. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Okçular Köyü mevkisinde meydana geldi. Bölgede devriye görevindeki askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.

Etiketler siirt eruh bombalı saldırı askeri araç
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