Asrın felaketinin yıl dönümünde bazı illerde okullar tatil edildi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıl dönümü nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilecek.

Gaziantep Valiliği, asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümü olan 6 Şubat günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime ilimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği tarafından alınan kararla, il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valiliğin açıklamasında anma programları ile kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınmak kaydıyla aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.



Adıyaman Valiliği, anma etkinlikleri süresince oluşabilecek yoğunluklara karşı vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

